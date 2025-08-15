NEURAL Hakkında Daha Fazla Bilgi

Artificial Neural Network Logosu

Artificial Neural Network Fiyatı (NEURAL)

Listelenmedi

Artificial Neural Network (NEURAL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,571448
$0,571448$0,571448
-%6,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Artificial Neural Network (NEURAL) Fiyatı

Artificial Neural Network (NEURAL), şu anda 0,571448 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 571,75K USD piyasa değerine sahiptir. NEURAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Artificial Neural Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,32
Artificial Neural Network 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NEURAL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NEURAL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Artificial Neural Network (NEURAL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Artificial Neural Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0385671980509951.
Son 30 gün içerisinde, Artificial Neural Network / USD fiyat değişimi, $ +0,5545363964.
Son 60 gün içerisinde, Artificial Neural Network / USD fiyat değişimi, $ -0,3257373604.
Son 90 gün içerisinde, Artificial Neural Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0318387799546683.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0385671980509951-%6,32
30 Gün$ +0,5545363964+%97,04
60 Gün$ -0,3257373604-%57,00
90 Gün$ -0,0318387799546683-%5,27

Artificial Neural Network (NEURAL) Fiyat Analizi

En güncel Artificial Neural Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,560938
$ 0,560938$ 0,560938

$ 0,621605
$ 0,621605$ 0,621605

$ 3,89
$ 3,89$ 3,89

-%0,07

-%6,32

+%20,88

Artificial Neural Network (NEURAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 571,75K
$ 571,75K$ 571,75K

--
----

1,00M
1,00M 1,00M

Artificial Neural Network (NEURAL) Nedir?

The Artificial Neural Network project is a project related to artificial intelligence, as it will be the first and only portal for everyone working in the field of trading and stock exchanges, as it will collect everything related to traders in one place, including group chat rooms and the creation of live broadcasts, and the presence of consultations between traders and experts, in addition to the presence of a chart. Separate for each project including project information

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NEURAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEURAL / VND
15.037,65412
1 NEURAL / AUD
A$0,87431544
1 NEURAL / GBP
0,41715704
1 NEURAL / EUR
0,4857308
1 NEURAL / USD
$0,571448
1 NEURAL / MYR
RM2,40579608
1 NEURAL / TRY
23,3436508
1 NEURAL / JPY
¥84,002856
1 NEURAL / ARS
ARS$742,1395176
1 NEURAL / RUB
45,572978
1 NEURAL / INR
50,12170408
1 NEURAL / IDR
Rp9.216,90193544
1 NEURAL / KRW
794,78130736
1 NEURAL / PHP
32,66968216
1 NEURAL / EGP
￡E.27,59522392
1 NEURAL / BRL
R$3,09153368
1 NEURAL / CAD
C$0,78859824
1 NEURAL / BDT
69,4595044
1 NEURAL / NGN
876,45265552
1 NEURAL / UAH
23,715092
1 NEURAL / VES
Bs76,574032
1 NEURAL / CLP
$551,44732
1 NEURAL / PKR
Rs161,8340736
1 NEURAL / KZT
307,724748
1 NEURAL / THB
฿18,5434876
1 NEURAL / TWD
NT$17,16058344
1 NEURAL / AED
د.إ2,09721416
1 NEURAL / CHF
Fr0,4571584
1 NEURAL / HKD
HK$4,48015232
1 NEURAL / AMD
֏219,02458944
1 NEURAL / MAD
.د.م5,143032
1 NEURAL / MXN
$10,73750792
1 NEURAL / PLN
2,0857852
1 NEURAL / RON
лв2,48008432
1 NEURAL / SEK
kr5,47447184
1 NEURAL / BGN
лв0,95431816
1 NEURAL / HUF
Ft193,90373536
1 NEURAL / CZK
12,01183696
1 NEURAL / KWD
د.ك0,17429164
1 NEURAL / ILS
1,93149424