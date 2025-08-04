AshSwap (ASH) Nedir?

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

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AshSwap (ASH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AshSwap (ASH) Token Ekonomisi

AshSwap (ASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!