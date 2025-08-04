Aster Staked BNB (ASBNB) Nedir?

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

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Aster Staked BNB (ASBNB) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Aster Staked BNB (ASBNB) Token Ekonomisi

Aster Staked BNB (ASBNB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASBNB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!