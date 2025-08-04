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ATA by Virtuals Fiyatı (ATA)

Listelenmedi

ATA by Virtuals (ATA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00011169
$0,00011169$0,00011169
-%40,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ATA by Virtuals (ATA) Fiyatı

ATA by Virtuals (ATA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 106,11K USD piyasa değerine sahiptir. ATA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ATA by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%40,05
ATA by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
950,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ATA by Virtuals (ATA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ATA by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ATA by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ATA by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ATA by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%40,05
30 Gün$ 0-%63,35
60 Gün$ 0-%82,83
90 Gün$ 0--

ATA by Virtuals (ATA) Fiyat Analizi

En güncel ATA by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0044467
$ 0,0044467$ 0,0044467

-%0,33

-%40,05

-%56,39

ATA by Virtuals (ATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 106,11K
$ 106,11K$ 106,11K

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950,00M
950,00M 950,00M

ATA by Virtuals (ATA) Nedir?

ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.

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ATA by Virtuals (ATA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ATA by Virtuals (ATA) Token Ekonomisi

ATA by Virtuals (ATA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ATA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ATA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ATA / VND
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1 ATA / AUD
A$--
1 ATA / GBP
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1 ATA / EUR
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1 ATA / USD
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1 ATA / MYR
RM--
1 ATA / TRY
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1 ATA / JPY
¥--
1 ATA / ARS
ARS$--
1 ATA / RUB
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1 ATA / INR
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1 ATA / IDR
Rp--
1 ATA / KRW
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1 ATA / PHP
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1 ATA / EGP
￡E.--
1 ATA / BRL
R$--
1 ATA / CAD
C$--
1 ATA / BDT
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1 ATA / NGN
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1 ATA / UAH
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1 ATA / VES
Bs--
1 ATA / CLP
$--
1 ATA / PKR
Rs--
1 ATA / KZT
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1 ATA / THB
฿--
1 ATA / TWD
NT$--
1 ATA / AED
د.إ--
1 ATA / CHF
Fr--
1 ATA / HKD
HK$--
1 ATA / MAD
.د.م--
1 ATA / MXN
$--
1 ATA / PLN
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1 ATA / RON
лв--
1 ATA / SEK
kr--
1 ATA / BGN
лв--
1 ATA / HUF
Ft--
1 ATA / CZK
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1 ATA / KWD
د.ك--
1 ATA / ILS
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