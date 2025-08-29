AutoAir AI (AAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.333577$ 0.333577 $ 0.333577 En Düşük Fiyat $ 0.00017005$ 0.00017005 $ 0.00017005 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +2.16% Fiyat Değişimi (7 G) +2.16%

AutoAir AI (AAI) canlı fiyatı $0.00358487. AAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.333577, en düşük fiyatı ise $ 0.00017005 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +2.16% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AutoAir AI (AAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 119.20K$ 119.20K $ 119.20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 358.49K$ 358.49K $ 358.49K Dolaşım Arzı 33.25M 33.25M 33.25M Toplam Arz 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Şu anki AutoAir AI piyasa değeri $ 119.20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AAI arzı 33.25M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 358.49K.