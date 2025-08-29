AutoAir AI Fiyatı (AAI)
--
--
+2.16%
+2.16%
AutoAir AI (AAI) canlı fiyatı $0.00358487. AAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.333577, en düşük fiyatı ise $ 0.00017005 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, AAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +2.16% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki AutoAir AI piyasa değeri $ 119.20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AAI arzı 33.25M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 358.49K.
Gün içerisinde, AutoAir AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AutoAir AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0000944706.
Son 60 gün içerisinde, AutoAir AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0019772841.
Son 90 gün içerisinde, AutoAir AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000944706
|+2.64%
|60 Gün
|$ +0.0019772841
|+55.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
What is AutoAir AI? AutoAir AI is an innovation Telegram bot revolutionizing the way users engage with airdrops in the cryptocurrency space. Leveraged AI technology, AutoAir AI simplifies the process of discovering and participating in airdrops across various blockchain networks. By utilizing advanced technology, AutoAir AI enables users to effortlessly navigate the complex landscape of decentralized finance (DeFi) and access exclusive token rewards with ease. What makes AutoAir AI Unique? What sets AutoAir AI apart is its strategic blend of cutting-edge technology and user-centric design. Unlike traditional airdrop platforms, AutoAir AI employs sophisticated algorithms to streamline the airdrop hunting experience, ensuring users never miss out on lucrative opportunities. Additionally, its intuitive interface and seamless integration with Telegram provide users with unparalleled convenience, allowing them to engage with airdrops anytime, anywhere. What’s Next for AutoAir AI? Looking ahead, AutoAir AI is committed to continuous innovation and expansion. The team behind AutoAir AI is dedicated to enhancing the platform's functionality and user experience through ongoing development and updates. Future plans include the integration of new blockchain networks, further optimization of AI algorithms, and the introduction of advanced features to empower users in their DeFi journey. What can AutoAir AI (AAI) Be Used For? AutoAir AI (AAI) serves as the native governance token of the platform, offering holders various benefits and utilities within the AutoAir AI ecosystem. Holders of AAI have the opportunity to participate in governance decisions, earn rewards through staking and liquidity provision, and unlock exclusive features and privileges. Additionally, AAI can be used to access premium services, pay transaction fees, and airdrops facilitated by the platform. With its innovative approach to airdrop farming and commitment to empowering users in the DeFi space, AutoAir AI continues to lead the way towards a more accessible and inclusive crypto ecosystem.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
AutoAir AI (AAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AutoAir AI (AAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AutoAir AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
AutoAir AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!
AutoAir AI (AAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
|08-28 16:50:00
|Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
|08-28 15:25:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
|08-28 05:13:00
|Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
|08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.