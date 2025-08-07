Axelar Wrapped Ether Fiyatı (AXLETH)
Axelar Wrapped Ether (AXLETH), şu anda 3.635,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AXLETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AXLETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AXLETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Axelar Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ +39,86.
Son 30 gün içerisinde, Axelar Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.533,8100600000.
Son 60 gün içerisinde, Axelar Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.629,3607605000.
Son 90 gün içerisinde, Axelar Wrapped Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.596,9943683808767.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +39,86
|+%1,11
|30 Gün
|$ +1.533,8100600000
|+%42,20
|60 Gün
|$ +1.629,3607605000
|+%44,82
|90 Gün
|$ +1.596,9943683808767
|+%78,36
En güncel Axelar Wrapped Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,69
+%1,11
-%4,66
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? axlETH is a wrapped, multi-chain representation of Ethereum. For each unit of axlETH, there is a unit of ETH locked in an Axelar Gateway on Ethereum. axlETH is secured by a dynamic validator set running delegated Proof-of-Stake, which holds key shares in the Axelar Gateways via multi-party cryptography. Acquire axlETH in three ways: Swap via liquid pairs on any of the DEXs listed here. Swap via Squid, a cross-chain liquidity router built on Axelar. Mint via Satellite, a cross-chain bridge built by Axelar How is axlETH secured? Like all Axelar-wrapped assets, axlETH's security depends on a dynamic validator set (numbering 75 at this writing), running delegated proof-of-stake. In other words, Axelar secures cross-chain communication using the same approach as many of the chains it connects. Units of axlETH are minted when a user deposits USDC into a Gateway contract on the Ethereum chain. Axelar's decentralized validator set secures these Gateways via key shares in a multiparty cryptography scheme. Here's a brief explanation of Gateways and how they are secured, from the "Learn More" section of the Axelar documentation: Once a cross-chain message is initiated by a dApp user, its first stop is to interact with an Axelar Gateway. On each chain connected to Axelar network, a Gateway is deployed. On EVM chains, it is a smart contract address. On Cosmos and other non-EVM chains, it is an application with logic and the ability to communicate with Axelar network. This Gateway is used to receive messages from a connected dApp and send them into the Axelar network for routing to any connected chain. The Gateway is controlled by a key, which is held jointly by all Axelar validators. This is accomplished through a multiparty cryptography scheme, where the key is divided into many pieces, called key shares. Each validator holds many key shares, and the amount of shares is dictated by the amount AXL tokens staked with the validator.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Axelar Wrapped Ether (AXLETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AXLETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AXLETH / VND
₫95.655.025
|1 AXLETH / AUD
A$5.561,55
|1 AXLETH / GBP
￡2.689,9
|1 AXLETH / EUR
€3.089,75
|1 AXLETH / USD
$3.635
|1 AXLETH / MYR
RM15.339,7
|1 AXLETH / TRY
₺147.799,1
|1 AXLETH / JPY
¥534.345
|1 AXLETH / ARS
ARS$4.846.654,55
|1 AXLETH / RUB
₽290.800
|1 AXLETH / INR
₹318.898,55
|1 AXLETH / IDR
Rp59.590.154,4
|1 AXLETH / KRW
₩5.034.620,4
|1 AXLETH / PHP
₱208.140,1
|1 AXLETH / EGP
￡E.176.079,4
|1 AXLETH / BRL
R$19.883,45
|1 AXLETH / CAD
C$4.979,95
|1 AXLETH / BDT
৳442.343,15
|1 AXLETH / NGN
₦5.558.096,75
|1 AXLETH / UAH
₴151.216
|1 AXLETH / VES
Bs458.010
|1 AXLETH / CLP
$3.547.760
|1 AXLETH / PKR
Rs1.027.105,6
|1 AXLETH / KZT
₸1.953.230,9
|1 AXLETH / THB
฿117.555,9
|1 AXLETH / TWD
NT$108.722,85
|1 AXLETH / AED
د.إ13.340,45
|1 AXLETH / CHF
Fr2.908
|1 AXLETH / HKD
HK$28.498,4
|1 AXLETH / MAD
.د.م33.005,8
|1 AXLETH / MXN
$67.756,4
|1 AXLETH / PLN
zł13.340,45
|1 AXLETH / RON
лв15.812,25
|1 AXLETH / SEK
kr34.968,7
|1 AXLETH / BGN
лв6.106,8
|1 AXLETH / HUF
Ft1.243.133,65
|1 AXLETH / CZK
Kč76.698,5
|1 AXLETH / KWD
د.ك1.108,675
|1 AXLETH / ILS
₪12.431,7