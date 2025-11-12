Bugünkü AxyCoin Fiyatı

Bugünkü AxyCoin (AXYC) fiyatı $ 1,58 olup, son 24 saatte % 7,93 değişim gösterdi. Mevcut AXYC / USD dönüşüm oranı AXYC başına $ 1,58 şeklindedir.

AxyCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 299.161 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 189,26K AXYC şeklindedir. Son 24 saat içinde AXYC, $ 1,46 (en düşük) ile $ 1,86 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,91 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,29 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AXYC, son bir saatte -%0,37 ve son 7 günde +%19,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AxyCoin (AXYC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 299,16K$ 299,16K $ 299,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 316,13M$ 316,13M $ 316,13M Dolaşım Arzı 189,26K 189,26K 189,26K Toplam Arz 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki AxyCoin piyasa değeri $ 299,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AXYC arzı 189,26K olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 316,13M.