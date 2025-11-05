BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı B All In fiyatı 0 USD. BALLIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BALLIN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı B All In fiyatı 0 USD. BALLIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BALLIN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BALLIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

BALLIN Fiyat Bilgileri

BALLIN Nedir

BALLIN Resmi Websitesi

BALLIN Token Ekonomisi

BALLIN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

B All In Logosu

B All In Fiyatı (BALLIN)

Listelenmedi

1 BALLIN / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
B All In (BALLIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:24:19 (UTC+8)

B All In (BALLIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,09

-%1,03

-%33,11

-%33,11

B All In (BALLIN) canlı fiyatı --. BALLIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BALLIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BALLIN son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,03 ve son 7 günde -%33,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

B All In (BALLIN) Piyasa Bilgileri

$ 9,39K
$ 9,39K$ 9,39K

--
----

$ 9,39K
$ 9,39K$ 9,39K

999,79M
999,79M 999,79M

999.790.658,105204
999.790.658,105204 999.790.658,105204

Şu anki B All In piyasa değeri $ 9,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALLIN arzı 999,79M olup, toplam arzı 999790658.105204. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,39K.

B All In (BALLIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, B All In / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, B All In / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, B All In / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, B All In / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,03
30 Gün$ 0-%85,30
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

B All In (BALLIN) Nedir?

$BALLIN is the perfect meme for everyone showing up every single day.

To be BALLIN, you gotta B-All-In.

The meaning to B All In doesn't only apply to the funds you invest.

It's about dedication.

The countless hours of research.

The endless raiding and working for your bags.

Not knowing how to quit while everyone is telling you you're wrong.

It's about believing in something.

Keep $BALLIN

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

B All In (BALLIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

B All In Fiyat Tahmini (USD)

B All In (BALLIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? B All In (BALLIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak B All In için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

B All In fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BALLIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

B All In (BALLIN) Token Ekonomisi

B All In (BALLIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BALLIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: B All In (BALLIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü B All In (BALLIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BALLIN fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BALLIN / USD güncel fiyatı nedir?
BALLIN / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
B All In varlığının piyasa değeri nedir?
BALLIN piyasa değeri $ 9,39K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BALLIN arzı nedir?
Dolaşımdaki BALLIN arzı, 999,79M USD.
BALLIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BALLIN, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BALLIN fiyatı (ATL) nedir?
BALLIN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BALLIN işlem hacmi nedir?
BALLIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BALLIN bu yıl daha da yükselir mi?
BALLIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BALLIN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:24:19 (UTC+8)

B All In (BALLIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.745,55
$101.745,55$101.745,55

-%1,39

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.318,60
$3.318,60$3.318,60

-%5,37

Solana Logosu

Solana

SOL

$156,71
$156,71$156,71

-%2,95

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2347
$2,2347$2,2347

-%2,07

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.745,55
$101.745,55$101.745,55

-%1,39

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.318,60
$3.318,60$3.318,60

-%5,37

Solana Logosu

Solana

SOL

$156,71
$156,71$156,71

-%2,95

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2347
$2,2347$2,2347

-%2,07

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16448
$0,16448$0,16448

+%0,33

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,28000
$0,28000$0,28000

+%1.725,29

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4120
$1,4120$1,4120

+%841,33

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000244
$0,0000000000000000000000000244$0,0000000000000000000000000244

+%253,62

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035357
$0,0000000035357$0,0000000035357

+%152,51

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000236
$0,000000000236$0,000000000236

+%174,41