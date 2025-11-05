Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000965 $ 0,00000965 $ 0,00000965 24 sa Düşük $ 0,00001165 $ 0,00001165 $ 0,00001165 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000965$ 0,00000965 $ 0,00000965 24 sa Yüksek $ 0,00001165$ 0,00001165 $ 0,00001165 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00029133$ 0,00029133 $ 0,00029133 En Düşük Fiyat $ 0,00000865$ 0,00000865 $ 0,00000865 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,68

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) canlı fiyatı $0,00000987. BEET, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000965 ve en yüksek $ 0,00001165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029133, en düşük fiyatı ise $ 0,00000865 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEET son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,69 ve son 7 günde -%11,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,56K$ 9,56K $ 9,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,56K$ 9,56K $ 9,56K Dolaşım Arzı 961,90M 961,90M 961,90M Toplam Arz 961.898.543,254809 961.898.543,254809 961.898.543,254809

Şu anki Back2EmploymentEducationTraining piyasa değeri $ 9,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEET arzı 961,90M olup, toplam arzı 961898543.254809. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,56K.