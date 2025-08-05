Bangkit Fiyatı (BKIT)
Bangkit (BKIT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 74.44K USD piyasa değerine sahiptir. BKIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bangkit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bangkit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bangkit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bangkit / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.93%
|30 Gün
|$ 0
|+7.52%
|60 Gün
|$ 0
|-3.50%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bangkit fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.93%
-13.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
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