BankrStrategy (BNKSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000058 $ 0,0000058 $ 0,0000058 24 sa Düşük $ 0,00000759 $ 0,00000759 $ 0,00000759 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000058$ 0,0000058 $ 0,0000058 24 sa Yüksek $ 0,00000759$ 0,00000759 $ 0,00000759 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00011966$ 0,00011966 $ 0,00011966 En Düşük Fiyat $ 0,0000058$ 0,0000058 $ 0,0000058 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,91 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,47 Fiyat Değişimi (7 G) -%37,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%37,66

BankrStrategy (BNKSTR) canlı fiyatı $0,00000601. BNKSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000058 ve en yüksek $ 0,00000759 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNKSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011966, en düşük fiyatı ise $ 0,0000058 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNKSTR son bir saatte -%0,91 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,47 ve son 7 günde -%37,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BankrStrategy (BNKSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,67K$ 5,67K $ 5,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,67K$ 5,67K $ 5,67K Dolaşım Arzı 941,85M 941,85M 941,85M Toplam Arz 941.845.405,3788316 941.845.405,3788316 941.845.405,3788316

Şu anki BankrStrategy piyasa değeri $ 5,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNKSTR arzı 941,85M olup, toplam arzı 941845405.3788316. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,67K.