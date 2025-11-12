Bugünkü Based LLMs Arena Fiyatı

Bugünkü Based LLMs Arena (BLLM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 43,50 değişim gösterdi. Mevcut BLLM / USD dönüşüm oranı BLLM başına -- şeklindedir.

Based LLMs Arena, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.668,19 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,26M BLLM şeklindedir. Son 24 saat içinde BLLM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLLM, son bir saatte -%3,61 ve son 7 günde -%11,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based LLMs Arena (BLLM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,67K$ 17,67K $ 17,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,67K$ 17,67K $ 17,67K Dolaşım Arzı 999,26M 999,26M 999,26M Toplam Arz 999.257.346,8746527 999.257.346,8746527 999.257.346,8746527

Şu anki Based LLMs Arena piyasa değeri $ 17,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLLM arzı 999,26M olup, toplam arzı 999257346.8746527. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,67K.