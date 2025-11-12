BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği
Bugünkü canlı Based LLMs Arena fiyatı 0 USD. BLLM piyasa değeri ise 17.668,19 USD. BLLM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Based LLMs Arena fiyatı 0 USD. BLLM piyasa değeri ise 17.668,19 USD. BLLM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BLLM Hakkında Daha Fazla Bilgi

BLLM Fiyat Bilgileri

BLLM Nedir

BLLM Resmi Websitesi

BLLM Token Ekonomisi

BLLM Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Based LLMs Arena Logosu

Based LLMs Arena Fiyatı (BLLM)

Listelenmedi

1 BLLM / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%43,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Based LLMs Arena (BLLM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:22:31 (UTC+8)

Bugünkü Based LLMs Arena Fiyatı

Bugünkü Based LLMs Arena (BLLM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 43,50 değişim gösterdi. Mevcut BLLM / USD dönüşüm oranı BLLM başına -- şeklindedir.

Based LLMs Arena, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.668,19 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,26M BLLM şeklindedir. Son 24 saat içinde BLLM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLLM, son bir saatte -%3,61 ve son 7 günde -%11,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based LLMs Arena (BLLM) Piyasa Bilgileri

$ 17,67K
$ 17,67K$ 17,67K

--
----

$ 17,67K
$ 17,67K$ 17,67K

999,26M
999,26M 999,26M

999.257.346,8746527
999.257.346,8746527 999.257.346,8746527

Şu anki Based LLMs Arena piyasa değeri $ 17,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLLM arzı 999,26M olup, toplam arzı 999257346.8746527. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,67K.

Based LLMs Arena Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%3,61

-%43,50

-%11,25

-%11,25

Based LLMs Arena (BLLM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Based LLMs Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based LLMs Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based LLMs Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based LLMs Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%43,50
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Based LLMs Arena için Fiyat Tahmini

2030 için Based LLMs Arena (BLLM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BLLM için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Based LLMs Arena (BLLM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Based LLMs Arena fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Based LLMs Arena varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Based LLMs Arena Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BLLM varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Based LLMs Arena (BLLM) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Based LLMs Arena Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Based LLMs Arena ne kadar olacak?
Based LLMs Arena yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Based LLMs Arena fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:22:31 (UTC+8)

Based LLMs Arena (BLLM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

Based LLMs Arena Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Juventus

Juventus

JUV

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

ARCS

ARCS

ARX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

BALL3

BALL3

BCOIN

$0,000000
$0,000000$0,000000

%0,00

MecoFun

MecoFun

MECO

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Allora

Allora

ALLO

$0,4684
$0,4684$0,4684

+%56,13

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Ant Token

Ant Token

ANTY

$0,000011830
$0,000011830$0,000011830

+%989,31

Adix

Adix

ADIX

$0,0006147
$0,0006147$0,0006147

+%207,35

DGGO

DGGO

DGGO

$0,000000000204
$0,000000000204$0,000000000204

+%140,00

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0,00023
$0,00023$0,00023

+%76,92

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0,00001756
$0,00001756$0,00001756

+%79,55

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.