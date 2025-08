BeramoniumCoin (BERAMO) Nedir?

Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BeramoniumCoin (BERAMO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BeramoniumCoin (BERAMO) Token Ekonomisi

BeramoniumCoin (BERAMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BERAMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!