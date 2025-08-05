BeraXBT (BIXBT) Nedir?

BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.

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BeraXBT (BIXBT) Kaynağı Resmi Websitesi

BeraXBT (BIXBT) Token Ekonomisi

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