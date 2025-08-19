BBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Binance Wrapped BTC Fiyatı (BBTC)

1 BBTC / USD Canlı Fiyatı:

$113.978
$113.978$113.978
-%0,801D
Binance Wrapped BTC (BBTC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:26:52 (UTC+8)

Binance Wrapped BTC (BBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 114.271
$ 114.271$ 114.271
24 sa Düşük
$ 117.165
$ 117.165$ 117.165
24 sa Yüksek

$ 114.271
$ 114.271$ 114.271

$ 117.165
$ 117.165$ 117.165

$ 1.893.429
$ 1.893.429$ 1.893.429

$ 9.771,06
$ 9.771,06$ 9.771,06

-%0,95

-%0,80

-%3,65

-%3,65

Binance Wrapped BTC (BBTC) canlı fiyatı $113.978. BBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 114.271 ve en yüksek $ 117.165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1.893.429, en düşük fiyatı ise $ 9.771,06 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BBTC son bir saatte -%0,95 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,80 ve son 7 günde -%3,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance Wrapped BTC (BBTC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 331,26M
$ 331,26M$ 331,26M

0,00
0,00 0,00

2.900,0
2.900,0 2.900,0

Şu anki Binance Wrapped BTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 2900.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,26M.

Binance Wrapped BTC (BBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ -926,411237963.
Son 30 gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ -3.683,5182084000.
Son 60 gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +9.802,8602548000.
Son 90 gün içerisinde, Binance Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +7.356,05370414967.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -926,411237963-%0,80
30 Gün$ -3.683,5182084000-%3,23
60 Gün$ +9.802,8602548000+%8,60
90 Gün$ +7.356,05370414967+%6,90

Binance Wrapped BTC (BBTC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Binance Wrapped BTC (BBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Binance Wrapped BTC Fiyat Tahmini (USD)

Binance Wrapped BTC (BBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Binance Wrapped BTC (BBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Binance Wrapped BTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Binance Wrapped BTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Binance Wrapped BTC (BBTC) Token Ekonomisi

Binance Wrapped BTC (BBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Binance Wrapped BTC (BBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Binance Wrapped BTC (BBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BBTC fiyatı, 113.978 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BBTC / USD güncel fiyatı nedir?
BBTC / USD güncel fiyatı $ 113.978. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Binance Wrapped BTC varlığının piyasa değeri nedir?
BBTC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki BBTC arzı, 0,00 USD.
BBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BBTC, ATH fiyatı olan 1.893.429 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BBTC fiyatı (ATL) nedir?
BBTC, ATL fiyatı olan 9.771,06 USD değerine düştü.
BBTC işlem hacmi nedir?
BBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BBTC bu yıl daha da yükselir mi?
BBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BBTC fiyat tahminine göz atın.
Binance Wrapped BTC (BBTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

