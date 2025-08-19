Binance Wrapped BTC (BBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 114.271 $ 114.271 $ 114.271 24 sa Düşük $ 117.165 $ 117.165 $ 117.165 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 114.271$ 114.271 $ 114.271 24 sa Yüksek $ 117.165$ 117.165 $ 117.165 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1.893.429$ 1.893.429 $ 1.893.429 En Düşük Fiyat $ 9.771,06$ 9.771,06 $ 9.771,06 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,95 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,65

Binance Wrapped BTC (BBTC) canlı fiyatı $113.978. BBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 114.271 ve en yüksek $ 117.165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1.893.429, en düşük fiyatı ise $ 9.771,06 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BBTC son bir saatte -%0,95 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,80 ve son 7 günde -%3,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance Wrapped BTC (BBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 331,26M$ 331,26M $ 331,26M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 2.900,0 2.900,0 2.900,0

Şu anki Binance Wrapped BTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 2900.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,26M.