Bitcoin on Katana Logosu

Bitcoin on Katana Fiyatı (BTCK)

Listelenmedi

1 BTCK / USD Canlı Fiyatı:

$115.381
$115.381
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:27:43 (UTC+8)

Bitcoin on Katana (BTCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 115.342
$ 115.342
24 sa Düşük
$ 116.910
$ 116.910
24 sa Yüksek

$ 115.342
$ 115.342

$ 116.910
$ 116.910

$ 119.013
$ 119.013

$ 115.342
$ 115.342

-%0,01

-%0,34

--

--

Bitcoin on Katana (BTCK) canlı fiyatı $115.383. BTCK, son 24 saat içinde en düşük $ 115.342 ve en yüksek $ 116.910 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 119.013, en düşük fiyatı ise $ 115.342 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTCK son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,34 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitcoin on Katana (BTCK) Piyasa Bilgileri

$ 38,78M
$ 38,78M

--
----

$ 38,78M
$ 38,78M

336,14
336,14

336,14438969
336,14438969

Şu anki Bitcoin on Katana piyasa değeri $ 38,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCK arzı 336,14 olup, toplam arzı 336.14438969. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,78M.

Bitcoin on Katana (BTCK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bitcoin on Katana / USD fiyat değişimi, $ -401,0290535183.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin on Katana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin on Katana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin on Katana / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -401,0290535183-%0,34
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bitcoin on Katana (BTCK) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitcoin on Katana (BTCK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitcoin on Katana Fiyat Tahmini (USD)

Bitcoin on Katana (BTCK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bitcoin on Katana (BTCK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bitcoin on Katana için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bitcoin on Katana fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BTCK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bitcoin on Katana (BTCK) Token Ekonomisi

Bitcoin on Katana (BTCK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitcoin on Katana (BTCK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bitcoin on Katana (BTCK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BTCK fiyatı, 115.383 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BTCK / USD güncel fiyatı nedir?
BTCK / USD güncel fiyatı $ 115.383. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bitcoin on Katana varlığının piyasa değeri nedir?
BTCK piyasa değeri $ 38,78M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BTCK arzı nedir?
Dolaşımdaki BTCK arzı, 336,14 USD.
BTCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BTCK, ATH fiyatı olan 119.013 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BTCK fiyatı (ATL) nedir?
BTCK, ATL fiyatı olan 115.342 USD değerine düştü.
BTCK işlem hacmi nedir?
BTCK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BTCK bu yıl daha da yükselir mi?
BTCK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BTCK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:27:43 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.