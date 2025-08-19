Bitcoin on Katana (BTCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 115.342 $ 115.342 $ 115.342 24 sa Düşük $ 116.910 $ 116.910 $ 116.910 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 115.342$ 115.342 $ 115.342 24 sa Yüksek $ 116.910$ 116.910 $ 116.910 Tüm Zamanların En Yükseği $ 119.013$ 119.013 $ 119.013 En Düşük Fiyat $ 115.342$ 115.342 $ 115.342 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,34 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bitcoin on Katana (BTCK) canlı fiyatı $115.383. BTCK, son 24 saat içinde en düşük $ 115.342 ve en yüksek $ 116.910 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 119.013, en düşük fiyatı ise $ 115.342 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTCK son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,34 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitcoin on Katana (BTCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,78M$ 38,78M $ 38,78M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,78M$ 38,78M $ 38,78M Dolaşım Arzı 336,14 336,14 336,14 Toplam Arz 336,14438969 336,14438969 336,14438969

Şu anki Bitcoin on Katana piyasa değeri $ 38,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BTCK arzı 336,14 olup, toplam arzı 336.14438969. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,78M.