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Bitcoin Pro Fiyatı (BTCP)

Listelenmedi

Bitcoin Pro (BTCP) Canlı Fiyat Grafiği

$13
$13$13
+%8,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitcoin Pro (BTCP) Fiyatı

Bitcoin Pro (BTCP), şu anda 13,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,68M USD piyasa değerine sahiptir. BTCP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitcoin Pro Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,09
Bitcoin Pro 24 saatlik fiyat değişimi
129,02K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitcoin Pro (BTCP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitcoin Pro / USD fiyat değişimi, $ +0,972958.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Pro / USD fiyat değişimi, $ +2,3131563000.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Pro / USD fiyat değişimi, $ +1,8589636000.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Pro / USD fiyat değişimi, $ +0,84450993303087.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,972958+%8,09
30 Gün$ +2,3131563000+%17,79
60 Gün$ +1,8589636000+%14,30
90 Gün$ +0,84450993303087+%6,95

Bitcoin Pro (BTCP) Fiyat Analizi

En güncel Bitcoin Pro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 11,09
$ 11,09$ 11,09

$ 13,01
$ 13,01$ 13,01

$ 1.209,85
$ 1.209,85$ 1.209,85

+%0,03

+%8,09

-%5,80

Bitcoin Pro (BTCP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,68M
$ 1,68M$ 1,68M

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129,02K
129,02K 129,02K

Bitcoin Pro (BTCP) Nedir?

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitcoin Pro (BTCP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitcoin Pro (BTCP) Token Ekonomisi

Bitcoin Pro (BTCP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BTCP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTCP / VND
342.095
1 BTCP / AUD
A$20,02
1 BTCP / GBP
9,75
1 BTCP / EUR
11,18
1 BTCP / USD
$13
1 BTCP / MYR
RM54,99
1 BTCP / TRY
528,71
1 BTCP / JPY
¥1.911
1 BTCP / ARS
ARS$17.735,25
1 BTCP / RUB
1.038,31
1 BTCP / INR
1.140,23
1 BTCP / IDR
Rp213.114,72
1 BTCP / KRW
18.005,52
1 BTCP / PHP
744,25
1 BTCP / EGP
￡E.629,46
1 BTCP / BRL
R$72,8
1 BTCP / CAD
C$17,81
1 BTCP / BDT
1.569,36
1 BTCP / NGN
19.726,85
1 BTCP / UAH
536,25
1 BTCP / VES
Bs1.599
1 BTCP / CLP
$12.493
1 BTCP / PKR
Rs3.640,39
1 BTCP / KZT
6.966,7
1 BTCP / THB
฿421,98
1 BTCP / TWD
NT$388,44
1 BTCP / AED
د.إ47,71
1 BTCP / CHF
Fr10,4
1 BTCP / HKD
HK$101,92
1 BTCP / MAD
.د.م117,39
1 BTCP / MXN
$244,92
1 BTCP / PLN
48,1
1 BTCP / RON
лв56,94
1 BTCP / SEK
kr125,84
1 BTCP / BGN
лв21,97
1 BTCP / HUF
Ft4.478,11
1 BTCP / CZK
276,38
1 BTCP / KWD
د.ك3,965
1 BTCP / ILS
44,2