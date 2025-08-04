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BitMEX Fiyatı (BMEX)

Listelenmedi

BitMEX (BMEX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,297292
$0,297292$0,297292
-%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BitMEX (BMEX) Fiyatı

BitMEX (BMEX), şu anda 0,297292 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 29,65M USD piyasa değerine sahiptir. BMEX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BitMEX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,19
BitMEX 24 saatlik fiyat değişimi
99,75M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BitMEX (BMEX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BitMEX / USD fiyat değişimi, $ -0,0066715434034853.
Son 30 gün içerisinde, BitMEX / USD fiyat değişimi, $ -0,0500843075.
Son 60 gün içerisinde, BitMEX / USD fiyat değişimi, $ -0,0275237095.
Son 90 gün içerisinde, BitMEX / USD fiyat değişimi, $ +0,00628468841159147.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0066715434034853-%2,19
30 Gün$ -0,0500843075-%16,84
60 Gün$ -0,0275237095-%9,25
90 Gün$ +0,00628468841159147+%2,16

BitMEX (BMEX) Fiyat Analizi

En güncel BitMEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,296682
$ 0,296682$ 0,296682

$ 0,304125
$ 0,304125$ 0,304125

$ 1,29
$ 1,29$ 1,29

-%0,70

-%2,19

-%3,84

BitMEX (BMEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29,65M
$ 29,65M$ 29,65M

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99,75M
99,75M 99,75M

BitMEX (BMEX) Nedir?

BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns.

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BitMEX (BMEX) Kaynağı

Resmi Websitesi

BitMEX (BMEX) Token Ekonomisi

BitMEX (BMEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BMEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BMEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BMEX / VND
7.823,23898
1 BMEX / AUD
A$0,45782968
1 BMEX / GBP
0,222969
1 BMEX / EUR
0,25567112
1 BMEX / USD
$0,297292
1 BMEX / MYR
RM1,25754516
1 BMEX / TRY
12,09086564
1 BMEX / JPY
¥43,701924
1 BMEX / ARS
ARS$405,580611
1 BMEX / RUB
23,74471204
1 BMEX / INR
26,07548132
1 BMEX / IDR
Rp4.873,63856448
1 BMEX / KRW
411,76131168
1 BMEX / PHP
17,019967
1 BMEX / EGP
￡E.14,39487864
1 BMEX / BRL
R$1,6648352
1 BMEX / CAD
C$0,40729004
1 BMEX / BDT
35,88909024
1 BMEX / NGN
451,1257454
1 BMEX / UAH
12,263295
1 BMEX / VES
Bs36,566916
1 BMEX / CLP
$285,697612
1 BMEX / PKR
Rs83,25067876
1 BMEX / KZT
159,3187828
1 BMEX / THB
฿9,65009832
1 BMEX / TWD
NT$8,88308496
1 BMEX / AED
د.إ1,09106164
1 BMEX / CHF
Fr0,2378336
1 BMEX / HKD
HK$2,33076928
1 BMEX / MAD
.د.م2,68454676
1 BMEX / MXN
$5,60098128
1 BMEX / PLN
1,0999804
1 BMEX / RON
лв1,30213896
1 BMEX / SEK
kr2,87778656
1 BMEX / BGN
лв0,50242348
1 BMEX / HUF
Ft102,40817524
1 BMEX / CZK
6,32042792
1 BMEX / KWD
د.ك0,09067406
1 BMEX / ILS
1,0107928