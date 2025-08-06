BlockTrader365 (BT365) Nedir?

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

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BlockTrader365 (BT365) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BlockTrader365 (BT365) Token Ekonomisi

BlockTrader365 (BT365) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BT365 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!