CAL50 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Caliber Fiyatı (CAL50)

Caliber (CAL50) Canlı Fiyat Grafiği

$0,171526
$0,171526$0,171526
-%1,901D
USD

Bugünkü Caliber (CAL50) Fiyatı

Caliber (CAL50), şu anda 0,171526 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,11M USD piyasa değerine sahiptir. CAL50 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Caliber Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,97
Caliber 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Caliber (CAL50) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Caliber / USD fiyat değişimi, $ -0,0034587617044997.
Son 30 gün içerisinde, Caliber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Caliber / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Caliber / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0034587617044997-%1,97
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Caliber (CAL50) Fiyat Analizi

En güncel Caliber fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,165085
$ 0,165085$ 0,165085

$ 0,193
$ 0,193$ 0,193

$ 0,209934
$ 0,209934$ 0,209934

+%0,46

-%1,97

--

Caliber (CAL50) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,11M
$ 17,11M$ 17,11M

--
----

100,00M
100,00M 100,00M

Caliber (CAL50) Nedir?

Caliber (Cal50) is a community-driven BEP-20 token launched on the BNB Smart Chain. It was created to provide DeFi users with a fast, transparent, and fair token with zero private sales or pre-mines. With a fixed total supply of 100,000,000 tokens, Caliber focuses on building a decentralized and self-sustaining ecosystem that rewards community engagement and long-term participation. The project encourages fair access to decentralized finance by promoting utility, liquidity, and accessibility through popular DEX platforms such as PancakeSwap. Caliber is designed for DeFi users who value speed, simplicity, and community governance.

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Caliber (CAL50) Kaynağı

Resmi Websitesi

Caliber (CAL50) Token Ekonomisi

Caliber (CAL50) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAL50 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CAL50 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CAL50 / VND
4.513,70669
1 CAL50 / AUD
A$0,26243478
1 CAL50 / GBP
0,12692924
1 CAL50 / EUR
0,1457971
1 CAL50 / USD
$0,171526
1 CAL50 / MYR
RM0,72555498
1 CAL50 / TRY
6,92793514
1 CAL50 / JPY
¥25,214322
1 CAL50 / RUB
13,43391632
1 CAL50 / INR
14,7941175
1 CAL50 / IDR
Rp2.811,90118944
1 CAL50 / KRW
237,89970096
1 CAL50 / PHP
9,79584986
1 CAL50 / EGP
￡E.8,45966232
1 CAL50 / BRL
R$0,95883034
1 CAL50 / CAD
C$0,23499062
1 CAL50 / BDT
20,86099212
1 CAL50 / NGN
263,07628724
1 CAL50 / UAH
7,17664784
1 CAL50 / VES
Bs20,240068
1 CAL50 / CLP
$164,836486
1 CAL50 / PKR
Rs48,95008988
1 CAL50 / KZT
91,62575868
1 CAL50 / THB
฿5,55058136
1 CAL50 / TWD
NT$5,04457966
1 CAL50 / AED
د.إ0,62950042
1 CAL50 / CHF
Fr0,1372208
1 CAL50 / HKD
HK$1,34476384
1 CAL50 / MAD
.د.م1,5523103
1 CAL50 / MXN
$3,21096672
1 CAL50 / PLN
0,62435464
1 CAL50 / RON
лв0,7461381
1 CAL50 / SEK
kr1,65351064
1 CAL50 / BGN
лв0,28816368
1 CAL50 / HUF
Ft58,7819602
1 CAL50 / CZK
3,62434438
1 CAL50 / KWD
د.ك0,05231543
1 CAL50 / ILS
0,5746121