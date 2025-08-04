Camille Fiyatı (CAMILLE)
Camille (CAMILLE), şu anda 0,093605 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,97M USD piyasa değerine sahiptir. CAMILLE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Camille / USD fiyat değişimi, $ +0,00015025.
Son 30 gün içerisinde, Camille / USD fiyat değişimi, $ -0,0106321520.
Son 60 gün içerisinde, Camille / USD fiyat değişimi, $ +0,0201718962.
Son 90 gün içerisinde, Camille / USD fiyat değişimi, $ +0,0357536752035339.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00015025
|+%0,16
|30 Gün
|$ -0,0106321520
|-%11,35
|60 Gün
|$ +0,0201718962
|+%21,55
|90 Gün
|$ +0,0357536752035339
|+%61,80
En güncel Camille fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,16
-%17,69
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CAMILLE / VND
₫2.463,215575
|1 CAMILLE / AUD
A$0,1441517
|1 CAMILLE / GBP
￡0,07020375
|1 CAMILLE / EUR
€0,0805003
|1 CAMILLE / USD
$0,093605
|1 CAMILLE / MYR
RM0,39594915
|1 CAMILLE / TRY
₺3,80691535
|1 CAMILLE / JPY
¥13,759935
|1 CAMILLE / ARS
ARS$127,70062125
|1 CAMILLE / RUB
₽7,46499875
|1 CAMILLE / INR
₹8,2072864
|1 CAMILLE / IDR
Rp1.534,5079512
|1 CAMILLE / KRW
₩129,6466692
|1 CAMILLE / PHP
₱5,3616944
|1 CAMILLE / EGP
￡E.4,53329015
|1 CAMILLE / BRL
R$0,524188
|1 CAMILLE / CAD
C$0,12823885
|1 CAMILLE / BDT
৳11,2999956
|1 CAMILLE / NGN
₦142,04090725
|1 CAMILLE / UAH
₴3,86120625
|1 CAMILLE / VES
Bs11,513415
|1 CAMILLE / CLP
$89,954405
|1 CAMILLE / PKR
Rs26,21220815
|1 CAMILLE / KZT
₸50,1629195
|1 CAMILLE / THB
฿3,03748225
|1 CAMILLE / TWD
NT$2,79598135
|1 CAMILLE / AED
د.إ0,34353035
|1 CAMILLE / CHF
Fr0,074884
|1 CAMILLE / HKD
HK$0,73479925
|1 CAMILLE / MAD
.د.م0,84525315
|1 CAMILLE / MXN
$1,7635182
|1 CAMILLE / PLN
zł0,34540245
|1 CAMILLE / RON
лв0,4099899
|1 CAMILLE / SEK
kr0,9042243
|1 CAMILLE / BGN
лв0,15819245
|1 CAMILLE / HUF
Ft32,23288175
|1 CAMILLE / CZK
Kč1,9881702
|1 CAMILLE / KWD
د.ك0,028549525
|1 CAMILLE / ILS
₪0,318257