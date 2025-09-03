cat in stool (COOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002793 $ 0,00002793 $ 0,00002793 24 sa Düşük $ 0,00006854 $ 0,00006854 $ 0,00006854 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002793$ 0,00002793 $ 0,00002793 24 sa Yüksek $ 0,00006854$ 0,00006854 $ 0,00006854 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006854$ 0,00006854 $ 0,00006854 En Düşük Fiyat $ 0,00002793$ 0,00002793 $ 0,00002793 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%16,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%95,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

cat in stool (COOL) canlı fiyatı $0,00005446. COOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002793 ve en yüksek $ 0,00006854 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006854, en düşük fiyatı ise $ 0,00002793 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COOL son bir saatte -%16,85 değişim gösterdi, 24 saatte +%95,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

cat in stool (COOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,46K$ 54,46K $ 54,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,46K$ 54,46K $ 54,46K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki cat in stool piyasa değeri $ 54,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COOL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,46K.