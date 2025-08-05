Catacomb (CATA) Nedir?

CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards.

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Catacomb (CATA) Kaynağı Resmi Websitesi

Catacomb (CATA) Token Ekonomisi

Catacomb (CATA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CATA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!