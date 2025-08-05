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Celo Nigerian Naira Fiyatı (CNGN)

Listelenmedi

Celo Nigerian Naira (CNGN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00065175
$0,00065175$0,00065175
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Celo Nigerian Naira (CNGN) Fiyatı

Celo Nigerian Naira (CNGN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,75K USD piyasa değerine sahiptir. CNGN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Celo Nigerian Naira Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Celo Nigerian Naira 24 saatlik fiyat değişimi
14,96M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Celo Nigerian Naira (CNGN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Celo Nigerian Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Celo Nigerian Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Celo Nigerian Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Celo Nigerian Naira / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%0,61
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Celo Nigerian Naira (CNGN) Fiyat Analizi

En güncel Celo Nigerian Naira fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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+%0,37

Celo Nigerian Naira (CNGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,75K
$ 9,75K$ 9,75K

--
----

14,96M
14,96M 14,96M

Celo Nigerian Naira (CNGN) Nedir?

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

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Celo Nigerian Naira (CNGN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Celo Nigerian Naira (CNGN) Token Ekonomisi

Celo Nigerian Naira (CNGN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CNGN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CNGN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CNGN / VND
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1 CNGN / AUD
A$--
1 CNGN / GBP
--
1 CNGN / EUR
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1 CNGN / USD
$--
1 CNGN / MYR
RM--
1 CNGN / TRY
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1 CNGN / JPY
¥--
1 CNGN / ARS
ARS$--
1 CNGN / RUB
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1 CNGN / INR
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1 CNGN / IDR
Rp--
1 CNGN / KRW
--
1 CNGN / PHP
--
1 CNGN / EGP
￡E.--
1 CNGN / BRL
R$--
1 CNGN / CAD
C$--
1 CNGN / BDT
--
1 CNGN / NGN
--
1 CNGN / UAH
--
1 CNGN / VES
Bs--
1 CNGN / CLP
$--
1 CNGN / PKR
Rs--
1 CNGN / KZT
--
1 CNGN / THB
฿--
1 CNGN / TWD
NT$--
1 CNGN / AED
د.إ--
1 CNGN / CHF
Fr--
1 CNGN / HKD
HK$--
1 CNGN / MAD
.د.م--
1 CNGN / MXN
$--
1 CNGN / PLN
--
1 CNGN / RON
лв--
1 CNGN / SEK
kr--
1 CNGN / BGN
лв--
1 CNGN / HUF
Ft--
1 CNGN / CZK
--
1 CNGN / KWD
د.ك--
1 CNGN / ILS
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