Bugünkü Chapo Fiyatı

Bugünkü Chapo (CHAPO) fiyatı $ 0,00000719 olup, son 24 saatte % 10,56 değişim gösterdi. Mevcut CHAPO / USD dönüşüm oranı CHAPO başına $ 0,00000719 şeklindedir.

Chapo, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.148,21 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M CHAPO şeklindedir. Son 24 saat içinde CHAPO, $ 0,00000715 (en düşük) ile $ 0,00000808 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00024833 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000675 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHAPO, son bir saatte -%2,13 ve son 7 günde -%70,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chapo (CHAPO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,15K$ 7,15K $ 7,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,15K$ 7,15K $ 7,15K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.851.146,10375 999.851.146,10375 999.851.146,10375

Şu anki Chapo piyasa değeri $ 7,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAPO arzı 999,85M olup, toplam arzı 999851146.10375. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,15K.