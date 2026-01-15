Bugünkü Christmas Season Fiyatı

Bugünkü Christmas Season (XMAS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut XMAS / USD dönüşüm oranı XMAS başına $ 0 şeklindedir.

Christmas Season, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.804,68 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,32M XMAS şeklindedir. Son 24 saat içinde XMAS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XMAS, son bir saatte -- ve son 7 günde +%62,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Christmas Season (XMAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,80K$ 6,80K $ 6,80K Dolaşım Arzı 999,32M 999,32M 999,32M Toplam Arz 999.323.904,61001 999.323.904,61001 999.323.904,61001

Şu anki Christmas Season piyasa değeri $ 6,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XMAS arzı 999,32M olup, toplam arzı 999323904.61001. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,80K.