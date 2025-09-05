Colony Avalanche Index (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 79,63 $ 79,63 $ 79,63 24 sa Düşük $ 84,59 $ 84,59 $ 84,59 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 79,63$ 79,63 $ 79,63 24 sa Yüksek $ 84,59$ 84,59 $ 84,59 Tüm Zamanların En Yükseği $ 659,84$ 659,84 $ 659,84 En Düşük Fiyat $ 31,6$ 31,6 $ 31,6 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,40 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,66

Colony Avalanche Index (CAI) canlı fiyatı $81,41. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 79,63 ve en yüksek $ 84,59 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 659,84, en düşük fiyatı ise $ 31,6 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,40 ve son 7 günde -%2,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Colony Avalanche Index (CAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,44M$ 3,44M $ 3,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,44M$ 3,44M $ 3,44M Dolaşım Arzı 42,23K 42,23K 42,23K Toplam Arz 42.229,84422188877 42.229,84422188877 42.229,84422188877

Şu anki Colony Avalanche Index piyasa değeri $ 3,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 42,23K olup, toplam arzı 42229.84422188877. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,44M.