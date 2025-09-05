CAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Colony Avalanche Index Logosu

Colony Avalanche Index Fiyatı (CAI)

Listelenmedi

1 CAI / USD Canlı Fiyatı:

$81,41
$81,41$81,41
-%3,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Colony Avalanche Index (CAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:49:16 (UTC+8)

Colony Avalanche Index (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 79,63
$ 79,63$ 79,63
24 sa Düşük
$ 84,59
$ 84,59$ 84,59
24 sa Yüksek

$ 79,63
$ 79,63$ 79,63

$ 84,59
$ 84,59$ 84,59

$ 659,84
$ 659,84$ 659,84

$ 31,6
$ 31,6$ 31,6

+%0,34

-%3,40

-%2,66

-%2,66

Colony Avalanche Index (CAI) canlı fiyatı $81,41. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 79,63 ve en yüksek $ 84,59 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 659,84, en düşük fiyatı ise $ 31,6 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,40 ve son 7 günde -%2,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Colony Avalanche Index (CAI) Piyasa Bilgileri

$ 3,44M
$ 3,44M$ 3,44M

--
----

$ 3,44M
$ 3,44M$ 3,44M

42,23K
42,23K 42,23K

42.229,84422188877
42.229,84422188877 42.229,84422188877

Şu anki Colony Avalanche Index piyasa değeri $ 3,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 42,23K olup, toplam arzı 42229.84422188877. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,44M.

Colony Avalanche Index (CAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Colony Avalanche Index / USD fiyat değişimi, $ -2,87232331720147.
Son 30 gün içerisinde, Colony Avalanche Index / USD fiyat değişimi, $ +5,7895617010.
Son 60 gün içerisinde, Colony Avalanche Index / USD fiyat değişimi, $ +16,1047785710.
Son 90 gün içerisinde, Colony Avalanche Index / USD fiyat değişimi, $ +2,99444647982004.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2,87232331720147-%3,40
30 Gün$ +5,7895617010+%7,11
60 Gün$ +16,1047785710+%19,78
90 Gün$ +2,99444647982004+%3,82

Colony Avalanche Index (CAI) Nedir?

Colony avalanche index, The easiest way to invest in the CLY Avalanche ecosystem. CAI is the benchmark index for investors wanting to get exposure to the Avalanche ecosystem. It is composed of the native token (AVAX) and the most prominent projects in the ecosystem. The index improves returns for investors by generating yield on the underlying assets. These assets are rigorously selected and weighted to spread the risk and volatility in proportion to their market capitalisation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Colony Avalanche Index (CAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Colony Avalanche Index Fiyat Tahmini (USD)

Colony Avalanche Index (CAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Colony Avalanche Index (CAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Colony Avalanche Index için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Colony Avalanche Index fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Colony Avalanche Index (CAI) Token Ekonomisi

Colony Avalanche Index (CAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Colony Avalanche Index (CAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Colony Avalanche Index (CAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CAI fiyatı, 81,41 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CAI / USD güncel fiyatı nedir?
CAI / USD güncel fiyatı $ 81,41. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Colony Avalanche Index varlığının piyasa değeri nedir?
CAI piyasa değeri $ 3,44M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CAI arzı nedir?
Dolaşımdaki CAI arzı, 42,23K USD.
CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CAI, ATH fiyatı olan 659,84 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CAI fiyatı (ATL) nedir?
CAI, ATL fiyatı olan 31,6 USD değerine düştü.
CAI işlem hacmi nedir?
CAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CAI bu yıl daha da yükselir mi?
CAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:49:16 (UTC+8)

