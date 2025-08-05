CortexZero (CORTEXZERO) Nedir?

A multi-agent AI platform dissecting human nature’s first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia.

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CortexZero (CORTEXZERO) Token Ekonomisi

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