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Crochet World Fiyatı (CROCHET)

Listelenmedi

Crochet World (CROCHET) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Crochet World (CROCHET) Fiyatı

Crochet World (CROCHET), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,10K USD piyasa değerine sahiptir. CROCHET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Crochet World Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Crochet World 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Crochet World (CROCHET) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Crochet World / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crochet World / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crochet World / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crochet World / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%18,93
60 Gün$ 0+%12,22
90 Gün$ 0--

Crochet World (CROCHET) Fiyat Analizi

En güncel Crochet World fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%3,18

Crochet World (CROCHET) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,10K
$ 14,10K$ 14,10K

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1,00B
1,00B 1,00B

Crochet World (CROCHET) Nedir?

Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Crochet World (CROCHET) Kaynağı

Resmi Websitesi

Crochet World (CROCHET) Token Ekonomisi

Crochet World (CROCHET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CROCHET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CROCHET Varlığından Yerel Para Birimlerine

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