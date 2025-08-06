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CrowdStrike xStock Fiyatı (CRWDX)

Listelenmedi

CrowdStrike xStock (CRWDX) Canlı Fiyat Grafiği

$444,88
$444,88$444,88
-%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CrowdStrike xStock (CRWDX) Fiyatı

CrowdStrike xStock (CRWDX), şu anda 444,88 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 79,23K USD piyasa değerine sahiptir. CRWDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CrowdStrike xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,55
CrowdStrike xStock 24 saatlik fiyat değişimi
179,43 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında CrowdStrike xStock (CRWDX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CrowdStrike xStock / USD fiyat değişimi, $ -11,6870833017347.
Son 30 gün içerisinde, CrowdStrike xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CrowdStrike xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CrowdStrike xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -11,6870833017347-%2,55
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CrowdStrike xStock (CRWDX) Fiyat Analizi

En güncel CrowdStrike xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 438,83
$ 438,83$ 438,83

$ 458,94
$ 458,94$ 458,94

$ 461,21
$ 461,21$ 461,21

-%0,03

-%2,55

--

CrowdStrike xStock (CRWDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 79,23K
$ 79,23K$ 79,23K

--
----

179,43
179,43 179,43

CrowdStrike xStock (CRWDX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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CrowdStrike xStock (CRWDX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

CrowdStrike xStock (CRWDX) Token Ekonomisi

CrowdStrike xStock (CRWDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRWDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CRWDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRWDX / VND
11.707.017,2
1 CRWDX / AUD
A$685,1152
1 CRWDX / GBP
333,66
1 CRWDX / EUR
382,5968
1 CRWDX / USD
$444,88
1 CRWDX / MYR
RM1.881,8424
1 CRWDX / TRY
18.093,2696
1 CRWDX / JPY
¥65.397,36
1 CRWDX / ARS
ARS$595.551,9584
1 CRWDX / RUB
35.643,7856
1 CRWDX / INR
38.998,1808
1 CRWDX / IDR
Rp7.293.113,5872
1 CRWDX / KRW
618.748,0016
1 CRWDX / PHP
25.589,4976
1 CRWDX / EGP
￡E.21.541,0896
1 CRWDX / BRL
R$2.446,84
1 CRWDX / CAD
C$609,4856
1 CRWDX / BDT
54.253,116
1 CRWDX / NGN
680.243,764
1 CRWDX / UAH
18.551,496
1 CRWDX / VES
Bs56.054,88
1 CRWDX / CLP
$429.754,08
1 CRWDX / PKR
Rs126.025,6064
1 CRWDX / KZT
239.309,8496
1 CRWDX / THB
฿14.405,2144
1 CRWDX / TWD
NT$13.328,6048
1 CRWDX / AED
د.إ1.632,7096
1 CRWDX / CHF
Fr355,904
1 CRWDX / HKD
HK$3.487,8592
1 CRWDX / MAD
.د.م4.048,408
1 CRWDX / MXN
$8.323,7048
1 CRWDX / PLN
1.641,6072
1 CRWDX / RON
лв1.948,5744
1 CRWDX / SEK
kr4.301,9896
1 CRWDX / BGN
лв747,3984
1 CRWDX / HUF
Ft153.087,6568
1 CRWDX / CZK
9.444,8024
1 CRWDX / KWD
د.ك135,6884
1 CRWDX / ILS
1.534,836