Cryowar (CWAR) Nedir?

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

Cryowar (CWAR) Kaynağı Resmi Websitesi

Cryowar (CWAR) Token Ekonomisi

Cryowar (CWAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CWAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!