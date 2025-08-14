CryptoLoots Fiyatı (CLOOTS)
CryptoLoots (CLOOTS), şu anda 0,00159867 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,67M USD piyasa değerine sahiptir. CLOOTS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CLOOTS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CLOOTS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CryptoLoots / USD fiyat değişimi, $ -0,000464577209837879.
Son 30 gün içerisinde, CryptoLoots / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CryptoLoots / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CryptoLoots / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000464577209837879
|-%22,51
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CryptoLoots fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%5,91
-%22,51
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user. Cryptoloots Copy tokenomicsToken CryptoLoots The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community. The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue. Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
CryptoLoots (CLOOTS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLOOTS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
