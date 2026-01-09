Bugünkü Cyclo cysFLR Fiyatı

Bugünkü Cyclo cysFLR (CYSFLR) fiyatı $ 0,294637 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut CYSFLR / USD dönüşüm oranı CYSFLR başına $ 0,294637 şeklindedir.

Cyclo cysFLR, şu anda piyasa değeri açısından $ 132.344 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 449,18K CYSFLR şeklindedir. Son 24 saat içinde CYSFLR, $ 0,290518 (en düşük) ile $ 0,299862 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,331135 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,244941 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYSFLR, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%0,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cyclo cysFLR (CYSFLR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 132,34K$ 132,34K $ 132,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 132,34K$ 132,34K $ 132,34K Dolaşım Arzı 449,18K 449,18K 449,18K Toplam Arz 449.179,5269298445 449.179,5269298445 449.179,5269298445

Şu anki Cyclo cysFLR piyasa değeri $ 132,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYSFLR arzı 449,18K olup, toplam arzı 449179.5269298445. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 132,34K.