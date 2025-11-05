BorsaDEX+
Bugünkü canlı DACHU THE CHEF fiyatı 0 USD. DACHU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DACHU fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DACHU Hakkında Daha Fazla Bilgi

DACHU Fiyat Bilgileri

DACHU Nedir

DACHU Resmi Websitesi

DACHU Token Ekonomisi

DACHU Fiyat Tahmini

DACHU THE CHEF Logosu

DACHU THE CHEF Fiyatı (DACHU)

Listelenmedi

1 DACHU / USD Canlı Fiyatı:

$0,00031521
$0,00031521$0,00031521
-%8,401D
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:04:51 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0029699
$ 0,0029699$ 0,0029699

$ 0
$ 0$ 0

+%0,10

-%8,58

-%36,66

-%36,66

DACHU THE CHEF (DACHU) canlı fiyatı --. DACHU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DACHU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0029699, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DACHU son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,58 ve son 7 günde -%36,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DACHU THE CHEF (DACHU) Piyasa Bilgileri

$ 301,03K
$ 301,03K$ 301,03K

--
----

$ 301,03K
$ 301,03K$ 301,03K

955,00M
955,00M 955,00M

954.998.997,0736979
954.998.997,0736979 954.998.997,0736979

Şu anki DACHU THE CHEF piyasa değeri $ 301,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DACHU arzı 955,00M olup, toplam arzı 954998997.0736979. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 301,03K.

DACHU THE CHEF (DACHU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DACHU THE CHEF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DACHU THE CHEF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DACHU THE CHEF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DACHU THE CHEF / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%8,58
30 Gün$ 0-%71,82
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DACHU THE CHEF (DACHU) Nedir?

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

DACHU THE CHEF (DACHU) Kaynağı

Resmi Websitesi

DACHU THE CHEF Fiyat Tahmini (USD)

DACHU THE CHEF (DACHU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DACHU THE CHEF (DACHU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DACHU THE CHEF için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DACHU THE CHEF fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DACHU Varlığından Yerel Para Birimlerine

DACHU THE CHEF (DACHU) Token Ekonomisi

DACHU THE CHEF (DACHU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DACHU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DACHU THE CHEF (DACHU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DACHU THE CHEF (DACHU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DACHU fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DACHU / USD güncel fiyatı nedir?
DACHU / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DACHU THE CHEF varlığının piyasa değeri nedir?
DACHU piyasa değeri $ 301,03K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DACHU arzı nedir?
Dolaşımdaki DACHU arzı, 955,00M USD.
DACHU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DACHU, ATH fiyatı olan 0,0029699 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DACHU fiyatı (ATL) nedir?
DACHU, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DACHU işlem hacmi nedir?
DACHU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DACHU bu yıl daha da yükselir mi?
DACHU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DACHU fiyat tahminine göz atın.
DACHU THE CHEF (DACHU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

