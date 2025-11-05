DACHU THE CHEF (DACHU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0029699$ 0,0029699 $ 0,0029699 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%36,66 Fiyat Değişimi (7 G) -%36,66

DACHU THE CHEF (DACHU) canlı fiyatı --. DACHU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DACHU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0029699, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DACHU son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,58 ve son 7 günde -%36,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DACHU THE CHEF (DACHU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 301,03K$ 301,03K $ 301,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 301,03K$ 301,03K $ 301,03K Dolaşım Arzı 955,00M 955,00M 955,00M Toplam Arz 954.998.997,0736979 954.998.997,0736979 954.998.997,0736979

Şu anki DACHU THE CHEF piyasa değeri $ 301,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DACHU arzı 955,00M olup, toplam arzı 954998997.0736979. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 301,03K.