DAOBase (BEE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,010013 $ 0,010013 $ 0,010013 24 sa Düşük $ 0,01045999 $ 0,01045999 $ 0,01045999 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,010013$ 0,010013 $ 0,010013 24 sa Yüksek $ 0,01045999$ 0,01045999 $ 0,01045999 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02974805$ 0,02974805 $ 0,02974805 En Düşük Fiyat $ 0,00840027$ 0,00840027 $ 0,00840027 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,43 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,43

DAOBase (BEE) canlı fiyatı $0,0103497. BEE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,010013 ve en yüksek $ 0,01045999 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02974805, en düşük fiyatı ise $ 0,00840027 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde +%10,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DAOBase (BEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 569,23K$ 569,23K $ 569,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,35M$ 10,35M $ 10,35M Dolaşım Arzı 55,00M 55,00M 55,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DAOBase piyasa değeri $ 569,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEE arzı 55,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,35M.