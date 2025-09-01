dark money (DUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010993 $ 0,00010993 $ 0,00010993 24 sa Düşük $ 0,00043282 $ 0,00043282 $ 0,00043282 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010993$ 0,00010993 $ 0,00010993 24 sa Yüksek $ 0,00043282$ 0,00043282 $ 0,00043282 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00043282$ 0,00043282 $ 0,00043282 En Düşük Fiyat $ 0,00010155$ 0,00010155 $ 0,00010155 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%15,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%67,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

dark money (DUSD) canlı fiyatı $0,00010155. DUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010993 ve en yüksek $ 0,00043282 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00043282, en düşük fiyatı ise $ 0,00010155 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DUSD son bir saatte -%15,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%67,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

dark money (DUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,55K$ 101,55K $ 101,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,55K$ 101,55K $ 101,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki dark money piyasa değeri $ 101,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DUSD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,55K.