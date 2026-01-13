Bugünkü DarkDrop Fiyatı

Bugünkü DarkDrop (DARKDROP) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,77 değişim gösterdi. Mevcut DARKDROP / USD dönüşüm oranı DARKDROP başına $ 0 şeklindedir.

DarkDrop, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.455 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M DARKDROP şeklindedir. Son 24 saat içinde DARKDROP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DARKDROP, son bir saatte -%2,01 ve son 7 günde +%39,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DarkDrop (DARKDROP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,46K$ 27,46K $ 27,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,46K$ 27,46K $ 27,46K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.987.182,181549 999.987.182,181549 999.987.182,181549

Şu anki DarkDrop piyasa değeri $ 27,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARKDROP arzı 999,99M olup, toplam arzı 999987182.181549. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,46K.