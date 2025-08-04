Defender Bot (DFNDR) Nedir?

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

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Defender Bot (DFNDR) Kaynağı Resmi Websitesi

Defender Bot (DFNDR) Token Ekonomisi

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