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Diamond Fiyatı (DMD)

Listelenmedi

Diamond (DMD) Canlı Fiyat Grafiği

$2,17
$2,17$2,17
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Diamond (DMD) Fiyatı

Diamond (DMD), şu anda 2,17 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,40M USD piyasa değerine sahiptir. DMD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Diamond Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,17
Diamond 24 saatlik fiyat değişimi
3,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Diamond (DMD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ +0,04599951.
Son 30 gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ +0,2173587010.
Son 60 gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ -0,1797534690.
Son 90 gün içerisinde, Diamond / USD fiyat değişimi, $ -0,3206719090146554.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04599951+%2,17
30 Gün$ +0,2173587010+%10,02
60 Gün$ -0,1797534690-%8,28
90 Gün$ -0,3206719090146554-%12,87

Diamond (DMD) Fiyat Analizi

En güncel Diamond fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,12
$ 2,12$ 2,12

$ 2,19
$ 2,19$ 2,19

$ 33,58
$ 33,58$ 33,58

-%0,10

+%2,17

-%8,59

Diamond (DMD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,40M
$ 8,40M$ 8,40M

--
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3,87M
3,87M 3,87M

Diamond (DMD) Nedir?

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

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Diamond (DMD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Diamond (DMD) Token Ekonomisi

Diamond (DMD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DMD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DMD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DMD / VND
57.103,55
1 DMD / AUD
A$3,3418
1 DMD / GBP
1,6275
1 DMD / EUR
1,8662
1 DMD / USD
$2,17
1 DMD / MYR
RM9,1791
1 DMD / TRY
88,2539
1 DMD / JPY
¥318,99
1 DMD / ARS
ARS$2.960,4225
1 DMD / RUB
173,0575
1 DMD / INR
190,2222
1 DMD / IDR
Rp35.573,7648
1 DMD / KRW
3.001,3704
1 DMD / PHP
124,2759
1 DMD / EGP
￡E.105,1582
1 DMD / BRL
R$12,152
1 DMD / CAD
C$2,9729
1 DMD / BDT
261,9624
1 DMD / NGN
3.292,8665
1 DMD / UAH
89,5125
1 DMD / VES
Bs266,91
1 DMD / CLP
$2.085,37
1 DMD / PKR
Rs607,6651
1 DMD / KZT
1.162,903
1 DMD / THB
฿70,3948
1 DMD / TWD
NT$64,7745
1 DMD / AED
د.إ7,9639
1 DMD / CHF
Fr1,736
1 DMD / HKD
HK$17,0128
1 DMD / MAD
.د.م19,5951
1 DMD / MXN
$40,8394
1 DMD / PLN
8,0073
1 DMD / RON
лв9,5046
1 DMD / SEK
kr20,9622
1 DMD / BGN
лв3,6673
1 DMD / HUF
Ft746,1979
1 DMD / CZK
46,0474
1 DMD / KWD
د.ك0,66185
1 DMD / ILS
7,378