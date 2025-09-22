Disco By Matt Furie (DISCO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010576 $ 0,00010576 $ 0,00010576 24 sa Düşük $ 0,00108868 $ 0,00108868 $ 0,00108868 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010576$ 0,00010576 $ 0,00010576 24 sa Yüksek $ 0,00108868$ 0,00108868 $ 0,00108868 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00108868$ 0,00108868 $ 0,00108868 En Düşük Fiyat $ 0,00010576$ 0,00010576 $ 0,00010576 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%15,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%33,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Disco By Matt Furie (DISCO) canlı fiyatı $0,00015215. DISCO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010576 ve en yüksek $ 0,00108868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DISCO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00108868, en düşük fiyatı ise $ 0,00010576 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DISCO son bir saatte -%15,62 değişim gösterdi, 24 saatte -%33,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Disco By Matt Furie (DISCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 152,15K$ 152,15K $ 152,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,15K$ 152,15K $ 152,15K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Disco By Matt Furie piyasa değeri $ 152,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DISCO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,15K.