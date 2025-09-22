Bugünkü canlı Disco By Matt Furie fiyatı 0,00015215 USD. DISCO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DISCO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Disco By Matt Furie fiyatı 0,00015215 USD. DISCO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DISCO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DISCO Hakkında Daha Fazla Bilgi

DISCO Fiyat Bilgileri

DISCO Resmi Websitesi

DISCO Token Ekonomisi

DISCO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Disco By Matt Furie Logosu

Disco By Matt Furie Fiyatı (DISCO)

Listelenmedi

1 DISCO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00015215
$0,00015215$0,00015215
-%33,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:53 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00010576
$ 0,00010576$ 0,00010576
24 sa Düşük
$ 0,00108868
$ 0,00108868$ 0,00108868
24 sa Yüksek

$ 0,00010576
$ 0,00010576$ 0,00010576

$ 0,00108868
$ 0,00108868$ 0,00108868

$ 0,00108868
$ 0,00108868$ 0,00108868

$ 0,00010576
$ 0,00010576$ 0,00010576

-%15,62

-%33,76

--

--

Disco By Matt Furie (DISCO) canlı fiyatı $0,00015215. DISCO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010576 ve en yüksek $ 0,00108868 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DISCO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00108868, en düşük fiyatı ise $ 0,00010576 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DISCO son bir saatte -%15,62 değişim gösterdi, 24 saatte -%33,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Disco By Matt Furie (DISCO) Piyasa Bilgileri

$ 152,15K
$ 152,15K$ 152,15K

--
----

$ 152,15K
$ 152,15K$ 152,15K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Disco By Matt Furie piyasa değeri $ 152,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DISCO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,15K.

Disco By Matt Furie (DISCO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Disco By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Disco By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Disco By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Disco By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%33,76
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Disco By Matt Furie (DISCO) Nedir?

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.” Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references. Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Disco By Matt Furie (DISCO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Disco By Matt Furie Fiyat Tahmini (USD)

Disco By Matt Furie (DISCO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Disco By Matt Furie (DISCO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Disco By Matt Furie için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Disco By Matt Furie fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DISCO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Disco By Matt Furie (DISCO) Token Ekonomisi

Disco By Matt Furie (DISCO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DISCO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Disco By Matt Furie (DISCO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Disco By Matt Furie (DISCO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DISCO fiyatı, 0,00015215 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DISCO / USD güncel fiyatı nedir?
DISCO / USD güncel fiyatı $ 0,00015215. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Disco By Matt Furie varlığının piyasa değeri nedir?
DISCO piyasa değeri $ 152,15K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DISCO arzı nedir?
Dolaşımdaki DISCO arzı, 1,00B USD.
DISCO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DISCO, ATH fiyatı olan 0,00108868 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DISCO fiyatı (ATL) nedir?
DISCO, ATL fiyatı olan 0,00010576 USD değerine düştü.
DISCO işlem hacmi nedir?
DISCO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DISCO bu yıl daha da yükselir mi?
DISCO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DISCO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:01:53 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.