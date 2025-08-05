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Doge for President Fiyatı (VOTEDOGE)

Listelenmedi

Doge for President (VOTEDOGE) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Doge for President (VOTEDOGE) Fiyatı

Doge for President (VOTEDOGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,39K USD piyasa değerine sahiptir. VOTEDOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Doge for President Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Doge for President 24 saatlik fiyat değişimi
249,60M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Doge for President (VOTEDOGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Doge for President / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Doge for President / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Doge for President / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Doge for President / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%78,81
60 Gün$ 0+%62,50
90 Gün$ 0--

Doge for President (VOTEDOGE) Fiyat Analizi

En güncel Doge for President fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01065994
$ 0,01065994$ 0,01065994

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-%3,73

Doge for President (VOTEDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,39K
$ 11,39K$ 11,39K

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249,60M
249,60M 249,60M

Doge for President (VOTEDOGE) Nedir?

A meme project that plays on politics, and specifically the next US Election.

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Doge for President (VOTEDOGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Doge for President (VOTEDOGE) Token Ekonomisi

Doge for President (VOTEDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VOTEDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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VOTEDOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VOTEDOGE / VND
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1 VOTEDOGE / AUD
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1 VOTEDOGE / GBP
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1 VOTEDOGE / EUR
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1 VOTEDOGE / USD
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1 VOTEDOGE / MYR
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1 VOTEDOGE / JPY
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1 VOTEDOGE / ARS
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1 VOTEDOGE / EGP
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1 VOTEDOGE / BRL
R$--
1 VOTEDOGE / CAD
C$--
1 VOTEDOGE / BDT
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1 VOTEDOGE / NGN
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1 VOTEDOGE / UAH
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1 VOTEDOGE / VES
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1 VOTEDOGE / CLP
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1 VOTEDOGE / PKR
Rs--
1 VOTEDOGE / KZT
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1 VOTEDOGE / THB
฿--
1 VOTEDOGE / TWD
NT$--
1 VOTEDOGE / AED
د.إ--
1 VOTEDOGE / CHF
Fr--
1 VOTEDOGE / HKD
HK$--
1 VOTEDOGE / MAD
.د.م--
1 VOTEDOGE / MXN
$--
1 VOTEDOGE / PLN
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1 VOTEDOGE / RON
лв--
1 VOTEDOGE / SEK
kr--
1 VOTEDOGE / BGN
лв--
1 VOTEDOGE / HUF
Ft--
1 VOTEDOGE / CZK
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1 VOTEDOGE / KWD
د.ك--
1 VOTEDOGE / ILS
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