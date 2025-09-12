Dollar Cost Average Fiyatı (DCA)
Dollar Cost Average (DCA) canlı fiyatı $0,00103136. DCA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00068007 ve en yüksek $ 0,00106027 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DCA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00106027, en düşük fiyatı ise $ 0,0003616 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, DCA son bir saatte -%0,97 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Dollar Cost Average piyasa değeri $ 1,03M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DCA arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993382.93972. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,03M.
Gün içerisinde, Dollar Cost Average / USD fiyat değişimi, $ +0,0001668.
Son 30 gün içerisinde, Dollar Cost Average / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dollar Cost Average / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dollar Cost Average / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0001668
|+%19,29
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time. DCA: The Player + Ecosystem project In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom. The Grand Disconnect: A generational opportunity The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding. Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed. The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence. Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose. Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
