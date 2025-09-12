Dollar Cost Average (DCA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00068007 $ 0,00068007 $ 0,00068007 24 sa Düşük $ 0,00106027 $ 0,00106027 $ 0,00106027 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00068007$ 0,00068007 $ 0,00068007 24 sa Yüksek $ 0,00106027$ 0,00106027 $ 0,00106027 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00106027$ 0,00106027 $ 0,00106027 En Düşük Fiyat $ 0,0003616$ 0,0003616 $ 0,0003616 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,97 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,29 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dollar Cost Average (DCA) canlı fiyatı $0,00103136. DCA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00068007 ve en yüksek $ 0,00106027 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DCA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00106027, en düşük fiyatı ise $ 0,0003616 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DCA son bir saatte -%0,97 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,29 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dollar Cost Average (DCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,03M$ 1,03M $ 1,03M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,03M$ 1,03M $ 1,03M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.382,93972 999.993.382,93972 999.993.382,93972

Şu anki Dollar Cost Average piyasa değeri $ 1,03M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DCA arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993382.93972. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,03M.