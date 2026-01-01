Bugünkü dTRINITY Staked dUSD Fiyatı

Bugünkü dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) fiyatı $ 1,03 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SDUSD / USD dönüşüm oranı SDUSD başına $ 1,03 şeklindedir.

dTRINITY Staked dUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 389.821 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 378,59K SDUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SDUSD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,03 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,029 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SDUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 389,82K$ 389,82K $ 389,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 389,82K$ 389,82K $ 389,82K Dolaşım Arzı 378,59K 378,59K 378,59K Toplam Arz 378.588,4460447368 378.588,4460447368 378.588,4460447368

Şu anki dTRINITY Staked dUSD piyasa değeri $ 389,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SDUSD arzı 378,59K olup, toplam arzı 378588.4460447368. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 389,82K.