Dudu (DUDU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000693 $ 0,00000693 $ 0,00000693 24 sa Düşük $ 0,00016209 $ 0,00016209 $ 0,00016209 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000693$ 0,00000693 $ 0,00000693 24 sa Yüksek $ 0,00016209$ 0,00016209 $ 0,00016209 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016209$ 0,00016209 $ 0,00016209 En Düşük Fiyat $ 0,00000693$ 0,00000693 $ 0,00000693 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%80,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Dudu (DUDU) canlı fiyatı $0,00000707. DUDU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000693 ve en yüksek $ 0,00016209 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DUDU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016209, en düşük fiyatı ise $ 0,00000693 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DUDU son bir saatte -%2,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%80,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Dudu (DUDU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,07K$ 7,07K $ 7,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,07K$ 7,07K $ 7,07K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dudu piyasa değeri $ 7,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DUDU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,07K.