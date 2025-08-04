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Ekubo Protocol Fiyatı (EKUBO)

Listelenmedi

Ekubo Protocol (EKUBO) Canlı Fiyat Grafiği

$6,6
$6,6$6,6
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ekubo Protocol (EKUBO) Fiyatı

Ekubo Protocol (EKUBO), şu anda 6,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 66,06M USD piyasa değerine sahiptir. EKUBO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ekubo Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,00
Ekubo Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
10,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ekubo Protocol (EKUBO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,065328.
Son 30 gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ +1,5688008750.
Son 60 gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ +2,5717051080.
Son 90 gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ +2,8793635935153393.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,065328+%1,00
30 Gün$ +1,5688008750+%23,73
60 Gün$ +2,5717051080+%38,91
90 Gün$ +2,8793635935153393+%77,18

Ekubo Protocol (EKUBO) Fiyat Analizi

En güncel Ekubo Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6,22
$ 6,22$ 6,22

$ 6,87
$ 6,87$ 6,87

$ 7,64
$ 7,64$ 7,64

-%0,04

+%1,00

-%11,42

Ekubo Protocol (EKUBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 66,06M
$ 66,06M$ 66,06M

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10,00M
10,00M 10,00M

Ekubo Protocol (EKUBO) Nedir?

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Ekubo Protocol (EKUBO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ekubo Protocol (EKUBO) Token Ekonomisi

Ekubo Protocol (EKUBO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EKUBO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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EKUBO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EKUBO / VND
173.942,15
1 EKUBO / AUD
A$10,1794
1 EKUBO / GBP
4,9575
1 EKUBO / EUR
5,6846
1 EKUBO / USD
$6,61
1 EKUBO / MYR
RM27,9603
1 EKUBO / TRY
268,8287
1 EKUBO / JPY
¥971,67
1 EKUBO / ARS
ARS$9.017,6925
1 EKUBO / RUB
527,1475
1 EKUBO / INR
579,3665
1 EKUBO / IDR
Rp108.360,6384
1 EKUBO / KRW
9.142,4232
1 EKUBO / PHP
378,5547
1 EKUBO / EGP
￡E.320,0562
1 EKUBO / BRL
R$37,016
1 EKUBO / CAD
C$9,0557
1 EKUBO / BDT
797,9592
1 EKUBO / NGN
10.030,3445
1 EKUBO / UAH
272,6625
1 EKUBO / VES
Bs813,03
1 EKUBO / CLP
$6.352,21
1 EKUBO / PKR
Rs1.850,9983
1 EKUBO / KZT
3.542,299
1 EKUBO / THB
฿214,4284
1 EKUBO / TWD
NT$197,3085
1 EKUBO / AED
د.إ24,2587
1 EKUBO / CHF
Fr5,288
1 EKUBO / HKD
HK$51,8224
1 EKUBO / MAD
.د.م59,6883
1 EKUBO / MXN
$124,4002
1 EKUBO / PLN
24,3909
1 EKUBO / RON
лв28,9518
1 EKUBO / SEK
kr63,8526
1 EKUBO / BGN
лв11,1709
1 EKUBO / HUF
Ft2.272,9807
1 EKUBO / CZK
140,2642
1 EKUBO / KWD
د.ك2,01605
1 EKUBO / ILS
22,474