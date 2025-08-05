MAGNUS Hakkında Daha Fazla Bilgi

MAGNUS Fiyat Bilgileri

MAGNUS Resmi Websitesi

MAGNUS Token Ekonomisi

MAGNUS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Emotional Support Dog Logosu

Emotional Support Dog Fiyatı (MAGNUS)

Listelenmedi

Emotional Support Dog (MAGNUS) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Emotional Support Dog (MAGNUS) Fiyatı

Emotional Support Dog (MAGNUS), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,78K USD piyasa değerine sahiptir. MAGNUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Emotional Support Dog Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,66
Emotional Support Dog 24 saatlik fiyat değişimi
970,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MAGNUS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MAGNUS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Emotional Support Dog (MAGNUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Emotional Support Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Emotional Support Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Emotional Support Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Emotional Support Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,66
30 Gün$ 0+%41,53
60 Gün$ 0+%25,68
90 Gün$ 0--

Emotional Support Dog (MAGNUS) Fiyat Analizi

En güncel Emotional Support Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,75

-%0,66

-%10,32

Emotional Support Dog (MAGNUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,78K
$ 6,78K$ 6,78K

--
----

970,00M
970,00M 970,00M

Emotional Support Dog (MAGNUS) Nedir?

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Emotional Support Dog (MAGNUS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Emotional Support Dog (MAGNUS) Token Ekonomisi

Emotional Support Dog (MAGNUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MAGNUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Emotional Support Dog (MAGNUS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MAGNUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MAGNUS / VND
--
1 MAGNUS / AUD
A$--
1 MAGNUS / GBP
--
1 MAGNUS / EUR
--
1 MAGNUS / USD
$--
1 MAGNUS / MYR
RM--
1 MAGNUS / TRY
--
1 MAGNUS / JPY
¥--
1 MAGNUS / ARS
ARS$--
1 MAGNUS / RUB
--
1 MAGNUS / INR
--
1 MAGNUS / IDR
Rp--
1 MAGNUS / KRW
--
1 MAGNUS / PHP
--
1 MAGNUS / EGP
￡E.--
1 MAGNUS / BRL
R$--
1 MAGNUS / CAD
C$--
1 MAGNUS / BDT
--
1 MAGNUS / NGN
--
1 MAGNUS / UAH
--
1 MAGNUS / VES
Bs--
1 MAGNUS / CLP
$--
1 MAGNUS / PKR
Rs--
1 MAGNUS / KZT
--
1 MAGNUS / THB
฿--
1 MAGNUS / TWD
NT$--
1 MAGNUS / AED
د.إ--
1 MAGNUS / CHF
Fr--
1 MAGNUS / HKD
HK$--
1 MAGNUS / MAD
.د.م--
1 MAGNUS / MXN
$--
1 MAGNUS / PLN
--
1 MAGNUS / RON
лв--
1 MAGNUS / SEK
kr--
1 MAGNUS / BGN
лв--
1 MAGNUS / HUF
Ft--
1 MAGNUS / CZK
--
1 MAGNUS / KWD
د.ك--
1 MAGNUS / ILS
--