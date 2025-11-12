Bugünkü Entrave Fiyatı

Bugünkü Entrave (ENTRV) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,41 değişim gösterdi. Mevcut ENTRV / USD dönüşüm oranı ENTRV başına -- şeklindedir.

Entrave, şu anda piyasa değeri açısından $ 130.032 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 748,70M ENTRV şeklindedir. Son 24 saat içinde ENTRV, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ENTRV, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%41,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Entrave (ENTRV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 130,03K$ 130,03K $ 130,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 173,68K$ 173,68K $ 173,68K Dolaşım Arzı 748,70M 748,70M 748,70M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Entrave piyasa değeri $ 130,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENTRV arzı 748,70M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 173,68K.