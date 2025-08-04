Ethy AI (ETHY) Nedir?

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

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Ethy AI (ETHY) Kaynağı Resmi Websitesi

Ethy AI (ETHY) Token Ekonomisi

Ethy AI (ETHY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETHY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!