EvoSimGame (ESIM) Nedir?

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

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EvoSimGame (ESIM) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

EvoSimGame (ESIM) Token Ekonomisi

EvoSimGame (ESIM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ESIM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!