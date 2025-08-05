Eye Future by Virtuals Fiyatı (EYE)
Eye Future by Virtuals (EYE), şu anda 0,00003451 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,51K USD piyasa değerine sahiptir. EYE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki EYE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EYE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Eye Future by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eye Future by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0000130612.
Son 60 gün içerisinde, Eye Future by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0000221481.
Son 90 gün içerisinde, Eye Future by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,00016247842707705337.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,15
|30 Gün
|$ -0,0000130612
|-%37,84
|60 Gün
|$ -0,0000221481
|-%64,17
|90 Gün
|$ -0,00016247842707705337
|-%82,48
En güncel Eye Future by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%1,15
-%6,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Eye Future by Virtuals (EYE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EYE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 EYE / VND
₫0,90813065
|1 EYE / AUD
A$0,0000531454
|1 EYE / GBP
￡0,0000258825
|1 EYE / EUR
€0,0000296786
|1 EYE / USD
$0,00003451
|1 EYE / MYR
RM0,0001459773
|1 EYE / TRY
₺0,0014028315
|1 EYE / JPY
¥0,00507297
|1 EYE / ARS
ARS$0,0468248935
|1 EYE / RUB
₽0,0027545882
|1 EYE / INR
₹0,0030327388
|1 EYE / IDR
Rp0,5657376144
|1 EYE / KRW
₩0,0477977304
|1 EYE / PHP
₱0,0019784583
|1 EYE / EGP
￡E.0,0016716644
|1 EYE / BRL
R$0,0001894599
|1 EYE / CAD
C$0,0000472787
|1 EYE / BDT
৳0,0042026278
|1 EYE / NGN
₦0,0525266357
|1 EYE / UAH
₴0,0014397572
|1 EYE / VES
Bs0,00434826
|1 EYE / CLP
$0,03337117
|1 EYE / PKR
Rs0,0097566672
|1 EYE / KZT
₸0,0186336745
|1 EYE / THB
฿0,0011174338
|1 EYE / TWD
NT$0,0010315039
|1 EYE / AED
د.إ0,0001266517
|1 EYE / CHF
Fr0,000027608
|1 EYE / HKD
HK$0,0002709035
|1 EYE / MAD
.د.م0,0003130057
|1 EYE / MXN
$0,0006518939
|1 EYE / PLN
zł0,0001273419
|1 EYE / RON
лв0,0001511538
|1 EYE / SEK
kr0,0003333666
|1 EYE / BGN
лв0,0000583219
|1 EYE / HUF
Ft0,0118997382
|1 EYE / CZK
Kč0,0007329924
|1 EYE / KWD
د.ك0,00001052555
|1 EYE / ILS
₪0,0001176791