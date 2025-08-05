Eye Future by Virtuals (EYE) Nedir?

Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors.

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Eye Future by Virtuals (EYE) Token Ekonomisi

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